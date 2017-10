Dubbel zoveel klachten over frauduleuze websites die abonnementen aansmeren

Het federaal meldpunt kreeg vorig jaar 977 meldingen binnen over ongewenste abonnementen of abonnementsvalkuilen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015 (599 meldingen). In 20 procent van de gevallen lieten de consumenten zich daadwerkelijk vangen. Eén verkeerde klik kostte hen gemiddeld 60 euro. De andere meldingen kwamen van consumenten die het bedrog op tijd inzagen en niet in de val trapten.

Valstrik

De FOD Economie, dat mensen meer bewust wil maken van de gevaren, plaatste afgelopen zomer zelf ook zo'n website online. Die website beloofde met een zogezegd revolutionaire vermageringsproduct twee kilogram gewichtsverlies per week. Wie intekende op een gratis staal en de algemene voorwaarden aanvaardde, ging akkoord met een abonnement van 84 euro per maand en 22 euro verzendingskosten per opgestuurd pakket. Van de 2.000 bezoekers waren er 118 die in de val liepen. 'Uiteraard hebben we dat geld niet geïnd', zegt de FOD in De Standaard.

Peeters zal volgend jaar 1 miljoen euro extra investeren in de strijd tegen onlinefraude. Hij wil het voor de financiële waakhond FSMA en de FOD Economie ook mogelijk maken om de frauduleuze websites sneller te blokkeren.