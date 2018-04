Duits hooggerechtshof: 'Advertenties blokkeren is volkomen legaal'

In 2015 werd Eyeo, het bedrijf achter 's werelds meest populaire adblocker 'Adblock Plus', al door enkele Duitse mediapublicaties voor de rechtbank gesleept voor het blokkeren van advertenties. Het oordeel van de rechter kwam toen al in het voordeel van de adblocker uit. Een jaar later volgde er nog een rechtszaak in beroep waarin nogmaals bevestigd werd dat advertenties blokkeren op zich niet illegaal is. Over het 'Acceptable Ads'-programma van Eyeo oordeelde een andere Duitse rechtbank anders.

Acceptabele advertenties

Dat programma houdt in dat er bepaalde advertenties toch door de filter van AdBlock Plus mogen, op voorwaarde dat ze aan een hele resem voorwaarden voldoen waardoor de advertenties niet al te storend zijn voor gebruikers. Voor kleinere bedrijven is de dienst gratis, grotere bedrijven worden verwacht eerst een som op tafel te leggen om door de filter te mogen. Tot nu toe was die praktijk niet legaal, omdat ze zou zorgen voor oneerlijke concurrentie.

In de laatste rechtszaak tussen Duitse mediabedrijven en Eyeo, keert het oordeel terug in het voordeel van de adblocker. Zowel het blokkeren van advertenties als het Acceptable Ads-platform zijn vanaf nu volledig legaal.

Dat is een grote overwinning voor adblockers wereldwijd en toont dat uitgevers misschien naar andere manieren moeten gaan kijken om inkomsten te generen. Het blokkeren van advertenties is namelijk erg makkelijk geworden en tegenwoordig hebben bepaalde browsers zoals Opera en Google Chrome zelfs al een adblocker ingebouwd.