Duitse autofabrikanten gaan samenwerken met Mobileye

In een poging om sneller vooruitgang te boeken met zelfrijdende wagens, gaan steeds meer bedrijven samenwerken. Zo heeft het Israëlische chipbedrijf Mobileye een overeenkomst gesloten met het navigatieverbond HERE van de Duitse autofabrikanten BMW, Audi en Mercedes-moederbedrijf Daimler. Mobileye maakt sensoren, camera's en andere technologieën die de omgeving helpen 'scannen', een essentieel onderdeel van zelfrijdende wagens. De Duitse autofabrikanten, van hun kant, hebben een tijd terug al de kaartendivisie HERE van het Finse techologiebedrijf Nokia overgenomen.

Bedoeling is om Mobileye's Roadbook, dat wegen in real time identificeert via gecrowdsourcete gegevens, te combineren met HERE's HD Live Map. Die twee lagen zouden het mogelijk moeten maken om de zelfrijdende auto continu te voorzien van uitgebreide mapping van de omgeving waardoor hij rijdt. Zo kan de auto wat hij verwacht te zien afchecken aan wat hij echt in de omgeving kan zien.

De Duitse autobedrijven lijken aan een spurtje te zijn begonnen om niet achterop te raken bij concurrenten als Tesla of Google's moederbedrijf Alphabet. Eerder deze week kondigde HERE ook al samenwerkingen aan in China.