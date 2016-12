Duitse automakers met kaartenleverancier HERE naar China

De drie autoconcerns namen HERE vorig jaar voor ongeveer 2,6 miljard euro over van het Finse Nokia, met als doel er een open platform van te maken voor onder meer detailkaarten voor toekomstige zelfrijdende auto's. Nu nemen naast hen nog drie Aziatische investeerders een belang: het Chinese kaartenbedrijf NavInfo, de Chinese internetgigant Tencent en investeringsbedrijf GIC uit Singapore.

Dankzij de samenwerking kan HERE zijn diensten uitbreiden naar China. HERE wil met NavInfo een joint venture op poten zetten om locatiediensten te lanceren voor Chinese en wereldwijde klanten uit verschillende sectoren. Ook Tencent bekijkt of de kaarten en locatiediensten van HERE gebruikt kunnen worden in zijn eigen producten. Tencent is eigenaar van de in China erg populaire berichtendienst WeChat.