Duitse bazen mogen personeel niet volgen met keyloggers

De uitspraak komt van de hoogste arbeidsrechtbank van het land die stelt dat bewijsmateriaal verzamelen door het gebruik van keyloggers niet mag gebruikt worden om een werknemer te ontslaan. Zulke software houdt alles bij wat je op je toetsenbord intikt, inclusief wachtwoorden en persoonlijke chatgesprekken.

De zaak gaat over het ontslag van een webdeveloper die sinds 2011 werkte bij een media-agenschap in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. In april 2015 kondigde het bedrijf aan dat het het volledige internetverkeer en gebruik van de werkcomputers zou monitoren en permanent bewaren. Dat gebeurde met speciale software die de toetsaanslagen registreerde en regelmatig screenshots nam. Tegelijk kwam er ook een verbod op het privégebruik van de computers.

Ontwikkelaar werkte voor ander bedrijf

Dat leidde ertoe dat de webontwikkelaar werd ontslagen nadat de beschuldiging van te werken voor een ander bedrijf tijdens de werkuren. De man of vrouw in kwestie zou daarbij een spel aan het ontwikkelen zijn.

Die beschuldiging is op zich niet fout. Volgens The Local bevestigt de ontslagen webontwikkelaar dat hij of zij effectief aan het spel heeft gewerkt en dit voor het bedrijf van vader. Maar het werk zou vooral hebben plaatsgevonden tijdens de pauzes en het zou daarbij gaan om drie uur over een periode van vier maanden.

Dat de geviseerde webontwikkelaar de feiten erkent weegt niet door voor de Duitse rechtbank dat stelt dat dergelijke tracking de persoonlijke rechten schendt. Dergelijke ingrijpende traceertools zijn volgens het hof enkel toegestaan als er een effectief vermoeden is van criminele feiten of een ernstige verwaarlozing van de werkplichten.