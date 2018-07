Duitse rechtbank: 'Ouders moeten toegang krijgen tot Facebookaccount van overleden kind'

De ouders van het meisje willen toegang tot de Facebookpagina in de hoop duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak. De vijftienjarige tiener belandde in 2012 voor een metro in de Duitse hoofdstad. Het is onduidelijk of er sprake was van zelfdoding.

Het internetbedrijf plaatste de Facebookaccount van de tiener na haar overlijden in herdenkingsstatus. Daardoor konden haar ouders ook met het wachtwoord niet meer inloggen. Facebook weigerde uit privacyoverwegingen de account vrij te geven, maar moet dat nu alsnog doen.

De rechtbankvoorzitter zei dat brieven en dagboeken ook worden overgedragen aan erfgenamen. Er is geen reden om digitale informatie anders te behandelen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.