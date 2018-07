Duitse wifi-hotspots wachten in rechtsonzekerheid

De Duitse wet werd vorig jaar aangepast waardoor externe aanbieders van openbare hotspots niet langer verantwoordelijk zijn voor copyrightschending van hun gebruikers. Maar tegelijk blijft het voor rechtenhouders (zoals game- en filmstudio's) mogelijk om redelijke maatregelen te eisen om zo'n schendingen tegen te gaan.

Die twee principes worden nu op de proef gesteld door een zaak die sinds 2013 loopt. Daarbij wordt een uitbater van vijf hotspots aangeklaagd omdat een van zijn gebruikers het spel Dead Island illegaal had gedownload.

De rechtenhouder van het spel haalde zowel bij een lokale rechtbank als in beroep gelijk omdat de uitbater van de hotspots niets deed om het downloaden te voorkomen. Door de wetswijziging wordt dat vonnis nu teruggedraaid.

Maar onder de nieuwe wet is het voor de rechtenhouder ook toegestaan om hotspotuitbaters te vragen om toegang van bepaalde sites of diensten te blokkeren of beperken om copyrightschending te voorkomen. Nu rest de vraag hoe ver dat mag gaan.

Een nieuwe uitspraak stuurt de zaak nu terug naar een hogere regionale rechtbank voor nieuwe hoorzittingen. Daar moet nu gekeken worden welke blokkeringen gepast zijn. Die kunnen variëren van het blokkeren van diensten tot het registreren van gebruikers of het blokkeren van toegang in zijn geheel. Tot die uitspraak is het voor aanbieders van wifi-hotspots in Duitsland onduidelijk wat ze precies mogen of moeten doen om wifi aan te bieden zonder zelf te worden aangeklaagd voor het gedrag van gebruikers.