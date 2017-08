Duitsers winnen SpaceX Hyperloop Pod wedstrijd

Het team, WARR Hyperloop, is verbonden aan de universiteit van Munchen. Het was een van de drie finalisten die naar het SpaceX hoofdkwartier in Californië waren gevlogen. Bedoeling van de race is om een prototype van een 'pod' te maken dat door een tunnel van 1,2 kilometer reist. Een en ander kadert in de visie op een Hyperloop, Elon Musks plan voor een supersnel transportsysteem. Omdat WARR de hoogste snelheid wist te halen, werden zij als winnaar bekroond.

De andere finalisten kwamen uit Zwitserland, en Canada en de VS. De WARR pod weegt 80 kg en wordt aangedreven door een elektrische motor die 50kW genereert.