Duitsland bant spionagepop

De 'My Friend Cayla' pop is uitgerust met meer dan alleen spraaksoftware. Ze registreert de antwoorden van kleuters en peuters op haar voorgeprogrameerde vragen. Die informatie en alles wat het kind nog zegt, wordt gedeeld eens ze verbonden is met internet.

Ouders moeten zich blijkbaar ook zonder de smartphone en tablet zorgen maken over de privacy van hun kind. De vragen die de pop stelt zijn vaak van persoonlijke aard, direct aan het kind gericht of met als doel informatie over de ouders te krijgen.

Genesis Toys kwam eerder al in de problemen met haar pop. Na een onderzoek van de Noorse consumenten organisatie kwam het speelgoed al in opspraak in december vorig jaar.

Duitsland is nu het eerste land dat de verkoop van het speelgoed verbiedt en ouders oproept om hun aankoop te vernietigen. Na berichten van consumentenorganisaties namen winkelketens in ons land vaak zelf al het initiatief om de pop niet meer te verkopen.