Duitsland keurt controversiële wet goed om haatpraat op sociale media aan te pakken

Grote sociale netwerken als Facebook hangen voortaan in Duitsland hoge boetes, tot 50 miljoen euro, boven het hoofd als ze niet snel genoeg haatberichten of foute informatie van hun platformen verwijderen. Dat is het gevolg van een wet die door het Duitse parlement is goedgekeurd.