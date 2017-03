Duitsland krijgt een landelijk dekkend gigabitnetwerk

Het plan bestaat uit vier fasen:

Fase 1 - Alle Duitse huishoudens moeten toegang krijgen tot een 50Mbit/s verbinding. Deze fase moet in 2018 zijn afgerond

Fase 2 - Bedrijventerrein en gebieden met commerciële activiteiten in buitengebieden worden aangesloten op glasvezelinternet. Deze fase moet eind 2019 zijn afgerond.

Fase 3 - Een landelijk dekkend 5G-netwerk wordt aangelegd. Deze fase moet in 2020 zijn afgerond.

Fase 4 - Een landelijk dekkend gigabit netwerk is beschikbaar, bestaand uit zowel vast breedbandinternet als 5G-verbindingen. Deze fase moet in 2025 zijn afgerond.

De Duitse overheid werkt in het project samen met zowel telecombedrijven als andere partijen. Deze bedrijven hebben zich verzameld in 'Netzallianz Digitales Deutschland'. De Duitse overheid stelt per direct 4 miljard euro beschikbaar voor het project, en investeert daarnaast vanaf 2018 jaarlijks 3 miljard euro. De overige investeringen zullen afkomstig zijn van bedrijven.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

