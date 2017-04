Duitsland pakt haatdragende boodschappen op sociale media harder aan

Sociale media zullen verplicht worden sneller tussen te komen bij berichten met strafbare inhoud, laster of ophitsing. Indien het bericht na 24 uur niet verwijderd is riskeert het bedrijf boetes. Eerder moest Maas bepaalde elementen uit zijn wetsvoorstel nog aanzienlijk terugschroeven. Socialemedianetwerken zoals Facebook zouden boetes van vijftig miljoen euro geriskeerd hebben indien er na slechts een incident niet snel genoeg gereageerd werd.

Dat deel is in de nieuwe wetgeving achterwege gelaten. Eén enkele overtreding betekent niet dat een bedrijf niet kan omgaan met klachten over haatdragende boodschappen. Tegenstanders van de wetgeving protesteerden hevig tegen het initiële voorstel van Maas. Volgens hen zorgt de wetgeving ervoor zorgen dat socialemediabedrijven zullen overreageren en te veel berichten zullen verwijderen. Dat beschouwen ze als een inbreuk op de vrije meningsuiting.

Uit voorgaand onderzoek in opdracht van het Duitse Ministerie van Justitie bleek dat op Twitter slechts een procent van criminele boodschappen wordt verwijderd. Bij Facebook ligt dat percentage op 39 procent en bij Youtube op 90 procent.

Duitsland heeft nu al een van de strengste wetgevingen ter wereld op vlak van boodschappen die aanzetten tot haat. Het wil die wetgeving nu updaten naar het internettijdperk door ook social media onderhevig te maken aan dezelfde wetten. Duitsland is daarmee het eerste land in Europa dat duidelijk afgelijnde maatregelen invoert tegen zulke boodschappen.