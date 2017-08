Duitsland verbiedt extreemlinkse website

De autoriteiten beschouwen de site die sinds 2009 online was, als meest invloedrijke medium van de extreemlinkse beweging in Duitsland en als forum voor geweld. 'De website is met zijn doel en activiteiten strijdig met de wet en richt zich tegen de constitutionele orde', meldt Der Spiegel, verwijzend naar de aankondiging van het ministerie. Mogelijk hebben de rellen op de G20-top in Hamburg er iets te maken met het onverwachte verbod.

Op de website kunnen gebruikers anonieme berichten plaatsen. Naast politieke statements staan er ook oproepen tot geweld en bijvoorbeeld aanwijzingen voor het maken van een Molotov-cocktail.

Het platform maakt deel uit van het Indymedia-netwerk, een los collectief van onafhankelijke en links-georiënteerde sites. In België was Indymedia.be de voorloper van DeWereldMorgen.be

Censuur

Duitsland heeft een van de strengste wetgevingen ter wereld op vlak van boodschappen die aanzetten tot haat. Het wil die wetgeving updaten naar het internettijdperk en op dat vlak een Europees voortrekker zijn. Eerder voerde het al zware boetes in voor internetbedrijven als ze haatberichten langer dan dag op sociale media laten staan. Volgens critici botsen de Duitse censuurmaatregelen met de vrijheid van meningsuiting.