Dynatrace lanceert eigen slimme assistent met Amazon Alexa

Op de afgelopen Consumer Electronics Show (CES) was het al duidelijk dat Amazon alsmaar meer ingezet wordt door andere fabrikanten voor eigen slimme assistenten op basis van de Alexa-spraaktechnologie. Die assistenten bereiken nu ook de werkvloer, zo illustreert deze aankondiging van Dynatrace.

Davis

Davis: zo heet de virtuele assistent van Dynatrace die op alle performancevragen antwoordt. Welke problemen hebben vandaag een invloed gehad op onze omzet? Of heeft de applicatie pannes gehad? Zulke vragen over de beschikbaarheid en snelheid van applicaties moet Davis voortaan beantwoorden. Achterliggend is Davis verbonden met de Dynatrace-software voor digital performancebeheer. De antwoorden komen ofwel mondeling via Amazon Alexa ofwel via de chat-app Slack. Davis is voor Dynatrace een manier om in bedrijven naast informatici ook marketeers, verkoopverantwoordelijken en het management toe te laten om snel te achterhalen of de bedrijfsapplicaties naar behoren functioneren.

UFO

Daarbovenop stelt het bedrijf ook een nieuw monitoringtoestel voor dat luistert naar de naam UFO. Dat toestel licht groen of rood op bij het juist of fout ontwikkelen van softwarecode. Het alarmeringstoestelletje lijkt ook wel een beetje op een ruimteschip en kan je zoals een lamparmatuur aan het plafond bevestigen. Opmerkelijk is trouwens dat het bedrijf ook een opensourceversie van UFO beschikbaar stelt die je vervolgens met een 3D-printer kan creëren.

De apm-software van Dynatrace wordt ook uitgebreid met de 'Visually Complete' functie. Dat dashboard toont de werkelijke ervaring van applicatiegebruikers, alsof je naast hen zou zitten. De gegevens worden vervolgens geanalyseerd en gecorreleerd met marketing-, financiële of andere indicatoren. KBC is een van de eerste gebruikers van Visually Complete.