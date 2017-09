Dyson werkt aan elektrische auto

Volgens de 71-jarige uitvinder zal zijn auto 'radicaal' verschillen van die van andere elektrisch aangedreven wagens. Zijn bedrijf is al heel lang bezig met de ontwikkeling van elektrische motors en batterijtechnologie omdat die ook worden gebruikt in de producten die Dyson verkoopt, naast stofzuigers onder meer haar- en handdrogers. Na een paar jaar moet de elektrische auto de belangrijkste inkomstenbron van de onderneming gaan worden.

Dyson meldde dat een team van vierhonderd ontwerpers bezig is met het project. Er moet nog worden beslist waar de auto gebouwd gaat worden. Dat kan in Groot-Brittannië of Azië zijn.