EA's online servers down

Volgens onder meer Downdetector en Outage report zijn de servers van gamemaker EA sinds half tien vanochtend moeilijk bereikbaar. Onder meer de Origin webshop en de servers die door gamers gebruikt worden om Fifa en Battlefield games tegen elkaar te spelen, liggen eruit. EA heeft het probleem al bevestigd in een tweet via de officiele @eahelp

EA is currently experiencing an outage. EA games, services & support may be impacted. We're working to resolve as fast as possible.