EASI breidt uit in Vlaanderen

Into IT bestaat sinds 1998 en telt 13 medewerkers. Het bedrijf draait een omzet van 2,7 miljoen euro en heeft een honderdtal klanten. Het bedrijf focust zich op security en cloud en is zo een aanvulling op wat EASI doet. Een overnameprijs wordt niet meegedeeld.

Voor EASI is het de derde overname in vijf jaar tijd. Zo nam het onder meer ook Appsolution in 2013 over. Het bedrijf telt momenteel kantoren in Nijvel, Leuven en Gent, die laatste vestigign zal door de overname verhuizen naar de kantoren van Into IT in Oosterzele. Ook de directie, waaronder managing director Roeland Vandekerkhove, blijft aan boord.