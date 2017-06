Easy Switch moet het makkelijker maken om van operator te veranderen

Het gaat om een maatregel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo en hij slaat op de vaste telecomoperator voor internet, vaste telefonie en digitale televisie: "De telecomprijzen zullen enkel maar dalen als meer mensen overstappen naar de goedkoopste operator. [...] Voortaan handelt de nieuwe operator alle rompslomp voor je af, zoals dat vandaag al het geval is wanneer je van gsm-operator wisselt of overstapt naar een andere elektriciteitsleverancier."

De nieuwe regels kregen de naam Easy Switch mee en betekenen dat de nieuwe operator de overstap regelt als de consument ten minste over vast internet of digitale televisie beschikt. Dat was al het geval voor mobiele en vaste telefonie. Ook hier zal je trouwen je oude telefoonnummer behouden.

Bedoeling van de maatregel is om klanten aan te zetten over te schakelen naar de goedkoopste operator, en zo concurrentie aan te zwengelen. Om tarieven te vergelijken kan je terecht op tariefvergelijker bestetarief.be van telecomregulator BIPT of de vergelijkingsmodule van Test-Aankoop.