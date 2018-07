eBay kondigt ontslagen aan naast goede kwartaalcijfers

eBay rapporteert een goed tweede kwartaal voor 2018. De omzet ging de voorbije drie maanden met 9 procent omhoog naar 2,6 miljard dollar. De nettowinst ging naar 638 miljoen dollar, een stijging van 103 miljoen dollar op jaarbasis. eBay verhoogde verder zijn winstverwachting voor het hele jaar licht, maar stelde tegelijkertijd de omzetverwachting voor heel 2018 iets naar beneden bij.

Het is een lichtpuntje in een verder neerwaartse trend. Over het voorbije boekjaar, dat eindigde in maart, verloor eBay 1,64 miljard dollar aan inkomsten. In een poging om de kar recht te trekken heeft het bedrijf zo'n driehonderd ontslagen aangekondigd, allemaal in de regio rond San Francisco. Daarnaast wilt de internethandelaar zijn aandeel in Indiase webwinkel Flipkart verkopen. eBay heeft daar een belang van ongeveer 1,1 miljard. De Amerikanen willen wel in India blijven. Zo zouden er plannen zijn om eBay India weer op te starten om de lucratieve Indiase markt te kunnen bedienen. (ANP/EB)