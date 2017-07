EBay lanceert nieuwe app met beeldherkenning

EBay heeft twee nieuwe diensten aangekondigd: 'Image Search' en 'Find It On eBay'. Beide gebruiken ze beelden in plaats van zoektermen om de juiste producten te vinden.

'Inspiratie om iets te kopen kan op elk moment komen, of je nu op straat aan het wandelen bent of je bent door je sociale media aan het browsen', vertelt Mohan Patt van eBay. 'Deze nieuwe diensten maken het onze gebruikers mogelijk om te shoppen op basis van elke foto die hen inspireert.'

Met Image Search kan op spullen worden gezocht waarvan je de naam of het merk niet weet. Op basis van machine learning toont eBay het product dat visueel het meest lijkt op de foto die je hebt gemaakt. Doordat de patroonherkenning zelflerend is, zal de matching steeds beter worden naarmate meer mensen de dienst gebruiken. Als het product niet beschikbaar is, worden de best mogelijke alternatieven weergegeven.

Met Find It On eBay kan je via de url van eender welke website de producten terugvinden die daarop te zien zijn. Wanneer je bijvoorbeeld iets interessants tegenkomt op Pinterest of op een blog, kan je er meteen naar zoeken via de eBay-app. Deze dienst zal enkel beschikbaar zijn op Android, terwijl Image Search ook op iOS ondersteund zal worden.

Volgens eBay wordt de nieuwe app ergens dit najaar uitgerold.