Econocom digitaliseert 29 operatiekamers

Econocom wint de vorig jaar in september door ziekenhuisgroep Chirec uitgeschreven openbare aanbesteding om 29 operatiezalen te digitaliseren. Prijs-kwaliteit was de doorslaggevende factor in de keuze. In een digitale operatiezaal krijgen chirurgen een betere visuele ondersteuning met beelden in hoge en ultrahoge definitie die geprojecteerd worden op verschillende schermen. In de digitale operatiekamer kan de chirurg ook tijdens zijn ingreep beelden en video's maken. Dat beeldmateriaal kan hij in het patiëntendossier stoppen door de foto's en filmpjes naar het PACS (Picture Archiving and Communication System) te sturen.

Het videoconferentiesysteem in de operatiezalen maakt het eveneens mogelijk om rechtstreeks een ingreep uit te zenden. De chirurg kan dan live een collega of expert consulteren - of die zich nu binnen of buiten de muren van het ziekenhuis bevindt. Ook voor opleidingsdoelen kan live streaming nuttig zijn.

Econocom levert de nodige schermen in ultrahoge definitie en integreert ook alle datastromen van de infrastructuur. Ook in opleiding voor de chirurgen en hun teams wordt voorzien. De eerste digitale operatiekamer - de demonstratiezaal - moet eind deze maand al klaar zijn. De overige 28 zalen moeten volledig operationeel zijn tegen de geplande opening van het nieuwe ziekenhuis in december.