Econocom gaat Hololens as a service aanbieden

Econocom is vandaag al de Europese verdeler van Hololens, zelfs exclusief voor onder meer België en Frankrijk. Maar de bril is niet goedkoop. Vandaag betaal je 3.299 voor de Development Edition en 5.489 euro voor de Commercial Suite. Door Hololens als abonnement aan te bieden kan het voor bedrijven interessanter worden om er mee te experimenteren.

Belgische prijzen zijn er op dit moment nog niet. Maar in Frankrijk gaat het momenteel om (indicatieve) prijzen van 290 of 400 euro per maand voor de Commercial Suite, afhankelijk van of het om een abonnement voor 24 maanden of 12 maanden gaat.

"Tot voor kort was de MR-bril enkel beschikbaar via de Microsoft Store of via Econocom in directe aankoop. Dit pay-per-use model moet ons toelaten om de adoptie van de HoloLens te versnellen. We hebben deze week ook een digital experience centre geopend in ons kantoor in Zaventem, waar we onze klanten de mogelijkheden van Mixed Reality tonen", zegt Bruno Ronsse, Country Manager van Econocom Belux, in een verklaring.

Econocom werkt voor het aanbod samen met dertien Europese designstudio's, integratoren en mixed reality-startups die onder meer toepassingen hebben voor technische interventies en in-store klantervaringen. Het gaat daarbij onder meer om Immersion, Pearson, HoloForge en Interactive.