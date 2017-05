Econocom mag multimedia integrator BIS overnemen

Begin deze maand kondigde Econocom aan dat het de overnameovereenkomsten heeft ondertekend om een controlerend belang (100% van de aandelen) te verwerven. BIS Group heeft momenteel een omzet van meer dan 50 miljoen euro en ruim 220 medewerkers.

Multimedia

Deze overname stelt Econocom in staat om zich nog verder te versterken in de dynamische multimediamarkt (indoor en outdoor digital signage, video-conference ruimtes, smart buildings et cetera) en nieuwe cross-business line oplossingen voor de Benelux te implementeren.

"Met de overname van BIS Group heeft Econocom een volledig op gebruik gebaseerd business model in handen, waarmee organisaties sneller kunnen profiteren van de vooruitgang die de digitale revolutie biedt," zegt Yann Toutant, ceo van Econocom Nederland. "De Econocom-BIS combinatie is een 'game changer' voor organisaties die multimedia echt serieus willen toepassen."

As a service

Jean-Pierre Overbeek, ceo van BIS Group, ziet grote voordelen voor huidige en toekomstige klanten: "Iedereen die de economische ontwikkelingen volgt, ziet de trend van bezit naar gebruik. Een trend die voor de huidige generatie young professionals al heel normaal is. Dankzij de slagkracht en innovatieve mogelijkheden van de Econocom - BIS combinatie, kunnen digitale audiovisuele oplossingen nu as-a-service worden aangeboden. De klant betaalt voor het gebruik en niet voor het eigendom, met alle voordelen van dien."

In samenwerking met Dutch IT-Channel.