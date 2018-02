Edpnet: 'Belgische providers vandaag al in strijd met netneutraliteit'

Terwijl de politieke spanning rond netneutraliteit in de VS hoog oploopt, nemen Belgische telecomproviders een veel minder duidelijke houding aan. Dominique Leroy, topvrouw van Proximus, heeft al wel enkele van haar argumenten voor en tegen de afschaffing meegedeeld.

In december stelde ze namelijk dat het te ver gaat met spelers zoals Google en Netflix die steeds meer capaciteit nodig hebben om HD en 4K-televisie aan te bieden. "De gratis distributie heeft hen groot gemaakt", aldus Leroy. Ze voegde er wel aan toe dat netneutraliteit ook vrije toegang garandeert voor kleinere spelers op het internet.

Snelweg onderhouden

Een bedrijf dat zich wel duidelijk wil profileren als oprechte voorstander van het vrije en neutrale web, is edpnet, een kleine provider die onder meer in België en Nederland actief is. We spraken met Joachim Slabbaert, Chief Operating Officer van edpnet.

"Edpnet is een operator die ongetwijfeld bij veel mensen minder bekend in de oren zal klinken. We hebben ook geen al te sexy naam, zoals je merkt. Maar we zijn wel een bedrijf met een duidelijke filosofie en ethiek. Een kleinere speler tussen de telecomreuzen. Edpnet ziet het internet als een snelweg waar iedereen evenveel recht op heeft, en wij dienen als provider enkel om die snelweg te onderhouden. Verder dan dat mag het volgens onze principes niet gaan."

'bandbreedte nog nooit zo voordelig'

De provider uit Sint-Niklaas is het oneens met het argument dat de populariteit van streaming vandaag te veel bandbreedte verbruikt voor providers. "Integendeel, bandbreedte is nog nooit zo goedkoop geweest voor internetproviders, vergeleken met de voorbije jaren. Als wij onze boterham kunnen verdienen ondanks het toenemende internetverkeer, moet dat voor de grote spelers zeker lukken."

Het internetverbruik neemt toe, maar Slabbaert wijst erop dat de lagere prijzen voor bandbreedte die toename compenseren. "Ik denk dat een vermeerdering van de internettrafiek logisch is, maar ik zie dat niet als een valabel argument voor de afschaffing van netneutraliteit", vertelt hij.

Stilzwijgen

Terwijl edpnet zelf een duidelijke voorstander is van netneutraliteit is, stelt ook Joachim Slabbaert vast dat er in België momenteel een opvallend stilzwijgen rond het onderwerp heerst. "In ons land is er nog weinig bezorgdheid rondom netneutraliteit. Dat komt omdat netneutraliteit in Europa nog nooit op dezelfde, ernstige manier in vraag werd gesteld zoals dat in de VS al jaren gebeurt."

"Toch is inderdaad het stilzwijgen bij de grote providers opvallend. Uiteraard wachten zij af hoe de situatie in de VS en in Europa evolueert, alvorens zij het kunnen permitteren om met een officiële mening naar buiten te komen. Ze zullen vandaag netneutraliteit niet toejuichen, omdat een afschaffing misschien nog op een ernstige manier bij ons ter sprake zal komen."

Gesponsorde apps

Belgische providers hebben in het verleden al ietwat controversiële experimenten ondernomen. Proximus bijvoorbeeld, stopte onlangs met 'My Apps Space'. Een platform waarmee gebruikers applicaties konden downloaden die geen mobiele data verbruiken. Bedrijven als BNP Paribas Fortis en Delhaize namen zelf de verbruikskosten van mobiele data voor hun rekening.

Slabbaert vindt dergelijke gesponsorde apps een brug te ver. "Het is niet eerlijk voor kleinere app-ontwikkelaars. Als je morgen bijvoorbeeld geen mobiele data moet betalen voor het gebruik van een bekende navigatie-app zoals Waze, waarom zou je als gebruiker dan nog moeite doen om een minder bekende applicatie uit te proberen?"

Peer-to-peer-verkeer vertragen

De COO van edpnet sprak zich ook uit over het vertragen van het internetverkeer voor specifieke toepassingen zoals torrents. In 2011 raakte bekend dat Telenet en Proximus (toen nog Belgacom) het peer-to-peer-verkeer (p2p) van internetgebruikers vertragen op momenten waarop er veel netwerkverkeer is. Volgens de operatoren om de kwaliteit van het netwerk te vrijwaren.

Slabbaert denkt daar anders over: "Ik denk dat providers niet duidelijk genoeg communiceren over het al dan niet vertragen van bepaalde vormen van internetverkeer. Ik zie geen reden om specifiek torrents te viseren, want P2p-verkeer is evenwaardig aan andere toepassingen. Als je bepaalde trafiek vertraagt, is dat eigenlijk al buiten de grijze zone, en ben je naar mijn mening de netneutraliteit aan het tarten. Jaren geleden heeft een fabrikant aan ons apparaten voorgesteld waarmee we specifieke vormen van internetverkeer konden vertragen of versnellen, maar wij zijn daar dus niet op ingegaan."

'Volgens de regels'

Data News ging ten slotte ten raadde bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). We vroegen na of het BIPT van mening was dat er door providers duidelijker en transparanter moest worden gecommuniceerd over het verminderen van specifiek internetverkeer.

Een woordvoerder van het Instituut reageerde: "De Belgische telecomoperators zijn gebonden aan specifieke Europese regelgeving, en er wordt van hen verwacht dat zij die naleven. Het is niet aan ons om daarover uit te spreken, zolang zij zich aan die normen houden."