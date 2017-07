Een derde van de bedrijven versleutelt belangrijke data niet

De grote meerderheid (94 procent) van de bedrijven is fan van de firewall. In een studie uitgevoerd in opdracht van beveiliger Gemalto, geven de bedrijven aan dat ze perimeterbeveiliging een effectieve manier vinden om hackers van hun netwerk te houden. Zoals zowat elk securitybedrijf je zal vertellen, is een perimeter, zoals een firewall, een essentieel onderdeel van security, maar die staat liefst niet alleen. Als bedrijf heb je best nog een plan achter de hand voor het geval er toch iemand over het muurtje springt. Daar loopt het volgens de Gemalto-studie mis. Van de respondenten bleek 65 procent niet zeker of hun gegevens beschermd waren tijdens een datalek. In de Benelux is het vertrouwen nog lager. Hier twijfelt 78 procent over de veiligheid van gegevens. Dat is een vervelende conclusie als je ziet dat zowat een derde van de bedrijven waardevolle gegevens zoals betalingen (32%) of klantgegevens (35%) niet encrypteert.

Ondanks de grote hoeveelheid datalekken die de voorbije jaren in het nieuws zijn gekomen, lijken veel bedrijven het gevoel te hebben dat dat vooral een probleem van anderen is. Een kwart (28 procent) van de bedrijven had het voorbije jaar zelf te maken met een datalek. Van die bedrijven was bij slechts 8 procent encryptie toegepast op de gegevens. Dat betekent dat een beetje cybercrimineel zonder veel extra moeite aan die gegevens kan, zodra hij of zij op het netwerk van het bedrijf zit.

"Het is duidelijk dat er sprake is van een verschil tussen de opvattingen van organisaties over de effectiviteit van perimeterbeveiliging en de realiteit", zegt Dirk Geeraerts, identity and data protection expert bij Gemalto. "Veel bedrijven geven prioriteit aan perimeterbeveiliging zonder zich te realiseren dat dit niet veilig genoeg is tegen geavanceerde cyberaanvallen. Bedrijven moeten zich ervan bewust zijn dat hackers op zoek zijn naar het meest waardevolle bezit van een bedrijf, namelijk de gegevens. Hackers zullen vroeg of laat altijd de netwerkrand binnendringen. De beveiliging van de data is daarom minstens zo belangrijk."

De Data Security Confidence Index is een studie uitgevoerd door marktonderzoeker Vanson Bourne in opdracht van securitybedrijf Gemalto. Voor de studie werden 1.050 it-beslissers aan de tand gevoeld, waaronder ook it-beslissers in de benelux.