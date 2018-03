Een eerste blik op Android P

Naar goede jaarlijkse gewoonte lanceert Google in maart de 'developer preview' van de nieuwste versie van Android. Deze versie krijgt de letter 'P' mee en kan vanaf vandaag getest worden. Wat de volledige naam van de negende versie van Android zal worden, is nog niet bekend. Wel wordt al volop gespeculeerd over een Android 'Peppermint' of 'Popsicle'.

Wit design

Wat meteen opvalt aan Android P is hoe wit alles is. Met de icoontjes in de Oreo-update kregen we al een hint dat Google meer wou inzetten op een wit design, en het lijkt erop dat ze daar met Android P nog meer voor gaan. Het notificatiemenu dat we te zien krijgen door van bovenaan het scherm naar beneden te swipen ziet er nu heel wat anders uit. De transparante overlay van Android 8.1 is verdwenen en afgeronde, witte rechthoeken hebben hun plaats ingenomen.

De manier waarop berichten worden weergegeven in het notificatiecentrum ziet er ook anders uit. Google wil meer informatie tonen in het overzicht. Je zal nu dus een deel van de conversatie kunnen lezen. Foto's worden ook duidelijker weergegeven en Google's 'Smart Reply'-functie, die automatische antwoorden voorstelt, zal in het overzicht geïntegreerd zitten.

Of je er nu fan van bent of niet, de 'notch' die we kennen van de iPhone X zal nog wel een tijdje blijven rondhangen, ook op Android. Google implementeert namelijk functies die het makkelijker maken voor softwareontwikkelaars om inkepingen in het scherm te gebruiken. Zo kan een app gebruik maken van het volledige scherm, dus ook het gedeelte rond de inkeping.

Voor gebruikers

Google wil met Android P verder inzetten op efficiëntie van de batterij. Functies die in de vorige versies van Android al werden toegevoegd, zoals Doze, App Standby en Background Limit worden verder verfijnd om zo gebruikers een langere batterijduur te bieden.

Ook de privacy van gebruikers wordt in Android P verbeterd. In filmpjes is te zien hoe bepaalde apps ook 'meeluisteren' wanneer ze niet actief zijn. Dat wordt met Android P onmogelijk. Wanneer een app de camera of microfoon probeert te bereiken terwijl de app enkel op de achtergrond draait, zal die geen toegang krijgen.

Met verbeteringen aan de locatievoorzieningen en door gebruik te maken van het wifi-netwerk weet je smartphone tot op bijna twee meter waar je je bevindt. Dat wil zeggen dat ook navigatie in een gebouw, denk dan bijvoorbeeld aan een indoor shopping center of luchthaven, tot de mogelijkheden behoort.

Voor ontwikkelaars

De developer preview is uiteraard in de eerste plaats bedoeld voor ontwikkelaars. De grootste veranderingen die Google omschrijft in een blogpost zijn op zich minder interessant voor de gewone gebruiker. Het gaat hier vooral om verbeteringen van de manieren waarop ontwikkelaars apps maken.

De developer preview kan nu al getest worden op twee manieren. Ofwel door de versie handmatig te installeren op een Google Pixel-toestel, ofwel door een emulator te downloaden en zo Android P op een computer te draaien.

Google benadrukt dat dit nog maar een heel vroege versie is van wat we allemaal kunnen verwachten voor Android P. Naar eigen zeggen zullen ze nog een pak meer te tonen hebben op Google I/O in mei.