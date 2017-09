België krijgt een cyberleger met 200 computerexperts. De media berichtten er uitgebreid over en in een tijdperk waarin computerfraude en dito terrorisme alleen maar zullen toenemen, lijkt het een goed idee. Er is echter één groot obstakel: waar vind je de informatici of cybersoldaten om naar het digitale front te vertrekken? Dat wordt heel lastig, zo niet onmogelijk.

Delen 'Een groter Belgisch cyberleger? Met welke soldaten?'

Eerst de naakte cijfers. Eurostat berekende onlangs dat er sinds 2011 heel wat professionele ICT-specialisten zijn bijgekomen in ons land. Vandaag tellen we 193.800 informatici tegenover 159.200 zes jaar geleden. Maar opmerkelijk: in 2014 meldden dezelfde Eurostat-bronnen een aantal van 199.700 ICT'ers, een ruwe 5.000 minder dan vandaag. Procentueel is het aandeel ICT'ers vergeleken met het totale aantal werknemers in ons land zelfs gedaald van 4,4 naar 4,2 procent. Dat kon u onlangs nog bij Data News lezen. Komt daarbij dat volgens schattingen van sectorfederatie Agoria er nu tussen 6.000 en 10.000 vacatures open staan in de Belgische ICT-markt. Lastige omgeving om de juiste rekruten te vinden, dus.

Delen Als er al een oorlog woedt, dan is het een 'talentenoorlog'

Iedereen die in de ICT-sector beroepshalve actief is, weet het al langer. Als er al een oorlog woedt, dan is het wel een 'talentenoorlog'. Bedrijven en overheden voeren verwoede gevechten om de beste ICT'ers aan te trekken en bij zich te houden. Dat een ICT-specialist daarbij eerder voor een bedrijf zal kiezen, heeft uiteraard te maken met de loonvoorwaarden en de soepele werkomstandigheden (denk aan afstandswerken, zelfstandigheid, opleidingsmogelijkheden). Wat kunnen dan de oplossingen zijn voor de rekrutering van ons Belgisch cyberleger? Wat zou Defensie kunnen doen?

Delen In de computerwereld tellen diploma's niet echt, op heel korte tijd worden die overbodig

Samenwerking lijkt me de enige piste. En wel op vier gebieden.

Ten eerste moet Defensie samenwerken met gespecialiseerde hogescholen en universiteiten. Kijk daar buiten de klassieke IT-opleidingen en verwijdt de focus op de STEM-richtingen. Daar zit heel wat meer potentieel voor een cyberleger.

Ten tweede doet Defensie er goed aan samen te werken met het parlement en de regering. Dit om IT-krachten aan het werk te kunnen zetten buiten de normale aanwervingsvoorwaarden. In de computerwereld tellen diploma's niet echt (op heel korte tijd zijn die overbodig), maar tellen vaardigheden, ervaring en innovatief denken veel meer mee.

Ten derde zal Defensie ook moeten samenwerken met buitenlandse krijgsmachten. Kort geleden zag ik nog een pleidooi voor een Benelux-cyberleger, maar dat gaat echt niet ver genoeg. Enkel in NAVO-verband kan dit soelaas brengen: voor cybercriminelen of -terroristen gelden landsgrenzen echt niet.

En tot slot, moet Defensie ook samenwerken met Agoria. Zet samen met de sector een welgemeende sensibiliseringscampagne op om studenten in de secundaire school warm te maken voor ICT-studies. Juist, op korte termijn is dit geen versterking voor de frontlinie. Op middellange termijn wel, trouwens evenzeer voor de hele ICT-sector. En van legerofficieren is geweten dat ze tactisch kunnen denken, maar toch ook strategisch zeker?

Er kan nog veel toegevoegd worden aan dit debat. Tijd en moeite maken er deel van uit. Wel is overduidelijk dat oorlog en vrede in het digitale tijdperk andere en verrassende inzichten vraagt, en nood heeft aan aangepaste competenties. En tenslotte een open deur: het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om voor onze veiligheid - in de meest brede betekenis van het woord - te zorgen. Samenwerking is daarbij het ordewoord. Anders kun je geen cyberleger mobiliseren.