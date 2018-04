Eva Schram Correspondent voor Knack.be in Noord-Amerika. analyse

Een ontleding van Mark Zuckerbergs opzienbarende interview

Mark Zuckerberg gaf maandag een interview aan website Vox over hoe Facebook de recente problemen de komende jaren wil oplossen . 'Zuck' deed een aantal opzienbarende uitspraken, waaronder dat hij in de toekomst een onafhankelijke 'Supreme Court' wil die beslissingen van Facebook over inhoud wil instellen.