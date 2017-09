'Eerste 5G' bij Deutsche Telecom

Het testnetwerk, op basis van hard- en software van Huawei, loopt over 3,7 GHz spectrum en gebruikt LTE als basis, maar wel met 5G-technologie om de snelheid te verhogen en latency te verlagen. Deutsche Telekom benadrukt dat het om een test in de buitenwereld gaat, dus niet in een labo. De bedoeling is om, naarmate het opstellen van de 5G-standaard vordert, de test in 2018 verder uit te breiden met het zicht op een bredere uitrol.

Het gaat dus nog niet om commercieel beschikbare 5G-technologie, die is immers nog niet finaal. Zo wil Telecom Italia volgend jaar in San Marino een 5G-netwerk testen, onder meer omdat de regulering rond stralingsnormen er soepeler is.

Huawei experimenteert overigens ook in België met 5G en dit in samenwerking met Proximus. Het vastleggen van de standaard en een commerciële uitrol is echter pas voor in de komende jaren. Algemeen wordt verwacht dat we ten vroegste vanaf 2020 een 5G-logo op onze telefoons zullen zien.