Eerste AI-schilderij wordt geveild

Het werk maakt deel uit van een reeks van elf portretten over de fictieve familie Bellamy, allen van de figuurlijke hand van een computer. 'Portret van Edmond de Bellamy' is het eerste dat geveild zal worden.

Het algoritme dat erachter zit bestaat uit twee neurale netwerken. Het ene netwerk wordt, aan de hand van 15.000 portretten tussen de 14e en de 20ste eeuw afkomstig van WikiArt, getraind om zelf een portret te maken. Het andere neurale netwerk gaat op zoek naar de verschillen tussen dat portret en een portret afkomstig van een menselijke kunstenaar. Op het moment dat het geen verschillen meer tussen beide kan vinden, is het schilderij klaar.

Het project werd geleid en gestuurd door het Parijse collectief Obvious, bestaande uit het trio Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel en Gauthier Vernier. Volgens de heren van Obvious kunnen ook mensen nog moeilijk het onderscheid maken. Het trio waagde zich aan dit experiment om de creativiteit van een machine te vergelijken met die van een menselijke kunstenaar.

Als auteur van het werk gaven ze de naam op van het hierboven beschreven algoritme: het acroniem GAN (generative adversial networks). Voor het portret kozen zij de naam Bellamy (te lezen als 'bel ami', goede vriend) als eerbetoon aan de uitvinder van het GAN-procédé, Ian Goodfellow (in het Nederlands 'goeie kerel'). Hun nieuwe kunststroming noemen ze het GAN-isme.

Het werk komt op 23, 24 of 25 oktober in New York onder de veilinghamer. Christie's schat de waarde op 7.000 tot 10.000 dollar.