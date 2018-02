Eerste Britse banken verbieden nu ook aanschaf cryptomunten

De Lloyds Bank Group is een Britse bankgigant die onder meer bestaat uit Halifax, MBNA en Bank of Scotland. Volgens The Guardian heeft een woordvoerster bevestigd dat die banken niet langer de aanschaf van cryptomunten zullen ondersteunen.

De banken van Lloyds Bank Group zijn niet de eersten die gelijkaardige maatregelingen hebben genomen. Eerder namen ook al The Bank of America en JPMorgan die beslissing. De reden zit hem in de hoge volatiliteit van cryptomunten.

Hoewel de koers van sommige digitale munten zoals de bitcoin enorm is gestegen gedurende de laatste maanden, kan de munt evengoed een groot deel van haar waarde verliezen in slechts enkele dagen tijd. Op die manier kunnen kopers in grote schulden terechtkomen.

De banksector is niet de enige die wil waarschuwen voor cryptomunten, Facebook bande vorige week alle reclame die gerelateerd is aan cryptovaluta. Daarnaast waarschuwden de regulators van verschillende overheden al voor de mogelijke risico's. Onder meer Frankrijk en Duitsland deden een oproep om cryptomunten aan strengere regels te onderwerpen.