Eerste contract voor nieuwe Europese draagraket Vega-C

Twee Vega-C's zullen vanaf midden 2020 vier aardobservatiesatellieten voor Airbus Defence and Space in de ruimte brengen. Het betreft optische satellieten met een zeer grote resolutie.

De Vega is de lichtste draagraket uit het gamma van Arianespace en start vanop de Europese ruimtehaven Kourou. In maart werd daar de laatste observatiesatelliet gelanceerd door zo'n Vega-draagraket. De Vega-C is een update die nu nog in ontwikkeling is en die midden 2019 voor het eerst zou vliegen, aldus Arianespace.

Concurrentie voor SpaceX

De nieuwe raket moet vracht goedkoper meenemen en aldus beter concurreren met in het bijzonder het Amerikaanse SpaceX. Die ontwikkeling gebeurt door het Italiaanse ELV, een dochter van het Italiaanse ruimtevaartbedrijf Avio.

Ook gesprekken voor Ariane-6

Op de lucht- en ruimtevaartbeurs Le Bourget nabij Parijs zei CEO Stéphane Israël van Arianespace dat er ook gesprekken met potentiële klanten zijn voor gebruik van de Ariane-6. Dat is een andere, krachtige, nieuwe Europese draagraket die nog in ontwikkeling is en die in 2020 haar maidenvlucht moet maken.