Eerste dienst op Oracle's autonome database beschikbaar

De Oracle Autonomous Database werd in oktober al voorgesteld tijdens Oracle OpenWorld maar het was tot nu wachten tot de eerste dienst gebaseerd op de technologie echt beschikbaar werd.

Concreet gaat het om de Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud. Die ging er aanvankelijk al tegen december zijn, maar heeft dus enkele maanden vertraging opgelopen. In de pijplijn zitten ook nog de Oracle Autonomous Database for Transaction Processing, de Oracle Autonomous NoSQL Database (die focust op grootschalige lees- en schrijfbewerkingen) en de Oracle Autonomous Graph Database (voor netwerkanalyse).

Wat de databasetechnologie bijzonder maakt is dat ze quasi geen menselijke tussenkomst vereist. Ze kan zichzelf beheren, beveiligen en patchen zonder nood aan downtime. "De Oracle Autonomous Database is gebaseerd op een technologie die net zo revolutionair is als het internet. Het herstelt en updatet zichzelf en stelt zichzelf bij. De databases van Amazon kosten meer en doen minder." Aldus de zelden bescheiden voorzitter en CTO Larry Ellison.

De bewering van Oracle dat de database de helft goedkoper is dan wat concurrent AWS aanbiedt lanceerde Ellison al tijdens Oracle OpenWorld. Al heeft AWS heeft daar, kort na de lancering op een eigen event, al op gereageerd door te verwijzen naar de praktijken van Oracle waarbij klanten regelmatig een fikse prijsverhoging geserveerd krijgen.

Zonder twijfel blijft de uptime-belofte van Oracle opmerkelijk. De technologie, gebaseerd op Oracle Database 18C haalt volgens het bedrijf 99,995 procent uptime. Dat komt neer op minder dan 2,5 minuut per maand of een half uur per jaar downtime, inclusief gepland onderhoud.