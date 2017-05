Eerste 'E-Tree' geïnstalleerd in Europa

De 37 000 inwoners van Nevers kunnen de E-Tree ook gebruiken om hun smartphone op te laden of om op het internet te surfen. De stroom daarvoor wordt geleverd door flexibele zonnepanelen, in de vorm van de 'bladen' van de boom. De technologie is ontwikkeld door het Israëlische bedrijf Sol-logic, dat eerder al E-Tree's in Israël en de Verenigde Staten plaatste.