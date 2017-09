Eerste indoorcentrum voor drones geopend in Tour & Taxis

Vanuit het opleidingscentrum van Espace Drone, eigenaar van Drone Towers, was er regelmatig vraag naar demonstraties, maar dat werd altijd afgewezen. "In de buitenlucht is de regelgeving niet te streng, maar eens je iets commercieel wil doen, mag het niet meer", zegt dronepiloot Michaël Daris. "Met kleine drones tot één kilogram mag je voor privégebruik op eigen domein vliegen en tot op maximaal tien meter hoogte. Eens je les begint te geven, gelden er meteen veel strengere regels, want dat wordt gezien als professioneel gebruik ."

Nieuwe teambuildingsactiviteit

In de kelders van Tour & Taxis zijn die hindernissen er niet en kan jong en oud leren vliegen met drones. Drone Towers is geen opleidingscentrum, maar vooral een plaats waar groepen die nieuwsgierig zijn naar drones er voor een eerste keer mee kunnen kennismaken. Al het materiaal is voorhanden, waardoor de bezoekers zelf geen dure drones hoeven kopen. Drone Towers richt zich vooral op families en groepen die aan teambuilding willen doen. Naast de drones zijn er nog andere technologische hoogstandjes te vinden, zoals virtual reality, een simulator van drones of een telegeleide wagen met camera die via een virtuele bril bestuurd wordt