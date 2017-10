Eerste slimme speaker met Cortana

De luidspreker, die de naam Invoke heeft gekregen, is in wit en zwart te koop en kost net geen 200 dollar, omgerekend ongeveer 170 euro. Het is niet bekend of en wanneer de speaker naar België komt.

De luidspreker heeft zeven microfoons om de eigenaar te horen. Hij heeft Spotify Premium, iHeartRadio en TuneIn, en krijgt later mogelijk ook Pandora. Daarnaast is hij gekoppeld aan Office 365 van Microsoft, zodat gebruikers bijvoorbeeld hun agenda kunnen bijhouden en alarmen kunnen instellen. ,,Als ik een afspraak heb, kan ik Cortana met de speaker vragen waar het is. Cortana kan de route naar mijn telefoon sturen'', noemt Microsoft als voorbeeld. Het is ook mogelijk om met de luidspreker via Skype te bellen.

Cortana sluit zich nu aan bij rivalen Alexa (van Amazon) en Assistant (Google), die al worden gebruikt in speakers. (ANP)