Efficy neemt Frans CRM-bedrijf over

Het Belgische Efficy wil via de overname de groei op de Franse markt versnellen. De overname maakt van Efficy een van de grootste crm-leveranciers in Frankrijk. De ambitie is om op termijn de koppositie te veroveren.

Het in 1989 opgerichte Vente Partner blijft als merk actief op de Franse markt. Na de overname willen beide bedrijven zich in eerste instantie volledig toeleggen op het ontwikkelen van een cloudversie voor de crm-oplossing van Vente Partner. Die zal gebaseerd worden op de al bestaande architectuur van Efficy, waardoor het project al voor de herfst rond zal zijn. Vente Partner heeft in het verleden de strategische keuze gemaakt om zijn product niet online te ontwikkelen, zodat er nu een inhaalbeweging richting de cloud nodig is.

De portfolio van Vente Partner in Frankrijk blijft behouden en zal in de toekomst samen worden aangeboden met de crm-tools van Efficy. De huidige eigenaars van Vente Partner blijven ook na de overname aan boord. De huidige ploeg van 10 personeelsleden bij Vente Partner blijft tot eind 2017 nog onafhankelijk werken. Daarna zullen beide bedrijven geïntegreerd worden. Efficy Frankrijk zal dan 22 mensen te werk stellen en mikt op een gezamenlijke omzet van 2,4 miljoen euro. Opmerkelijk wel: in 2013 was het nog crm-concurrent Sage die Vente Partner kocht. Sinds 2015 was het handelsfonds van Vente Partner in handen van de NV Desico.

Met de overname van Vente Partner - dat vorig jaar een omzet van zo'n miljoen euro boekte - ziet Efficy zijn Europese klantenbestand met 20 procent stijgen tot boven de 2000. Het gaat trouwens al om de vierde overname voor Efficy in Frankrijk. Ceo Cédric Pierrard sluit nieuwe overnames zeker niet uit. "We willen blijven groeien. In de eerste plaats in Frankrijk en in Nederland, maar op termijn willen we onze horizon nog verder verruimen."

Efficy telt momenteel een honderdtal personeelsleden waarvan 65 op de hoofdzetel in Schaarbeek en draait een omzet van zo'n 10 miljoen euro (boekjaar 2016). Het doel is om in 2017 met het bedrijf een totale omzet van 13 miljoen euro te realiseren.