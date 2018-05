Efficy neemt Franse CRM-specialist over

Samen tellen de twee bedrijven zo'n 175 personeelsleden, met de ambitie om dit jaar naar 200 te gaan. De omzet van de twee ligt momenteel op 20 miljoen euro, dat zou eind dit jaar naar 25 miljoen euro gaan.

E-Deal, dat bestaat sinds 1998 is onder meer actief bij Ziekenfondsen, verzekeringen en de openbare sector, maar ook La Redoute en Carrefour Bank zijn klant. Het bedrijf levert diensten in meer dan 30 landen.

Efficy bestaat sinds 2005 en is vandaag actief in 8 Europese landen met zo'n 2.500 Europese bedrijven als klant. Met de overname wordt Efficy naar eigen zeggen de grootste leverancier van CRM-oplossingen in Frankrijk, wat het ook al in de Benelux is.

Na de overname blijft medeoprichter Cédric Pierrard CEO van Efficy. David Gotchac, de voormalige CEO en medeoprichter van E-Deal wordt vicepresident Sales & Marketing voor de groep. Imad Harfouche, voormalig CTO en eveneens medeoprichter van E-Deal wordt vicepresident voor R&D. De oplossingen die beide bedrijven aanbieden blijven wel los van elkaar bestaan.