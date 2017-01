Eggsplore krijgt overheidssteun en wordt omgedoopt tot B-Hive

Het vernieuwde platform wordt dinsdag in aanwezigheid van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) voorgesteld in Londen. Eggsplore biedt start-ups in de fintech een platform om onder meer te netwerken en knowhow te delen. Het werd eind 2015 opgericht door Jurgen Ingels en Wim De Waele, met de steun van onder meer de vier Belgische grootbanken, Euroclear en Swift (die beide hun hoofdkwartier in Brussel hebben). Het beschikt momenteel over een werkingsbudget van 1 miljoen euro.

Brussel geldt echter niet als koploper binnen de fintech: in Europa zijn dat vooral Londen en Berlijn. Daarom heeft de federale regering besloten om Eggsplore te steunen. Minister Van Overtveldt maakt concreet 2 miljoen euro vrij. Daarnaast sluiten ook nog een reeks andere bedrijven - waaronder AG Insurance, Baloise en Mastercard - zich aan.

Met de nieuwe samenwerking komt ook een nieuwe naam: B-Hive. De "B" staat voor Brussel - en in het verlengde België -, "Hive" wijst op het feit dat samenwerking noodzakelijk is en dat Brussel het centrum is van de Europese Unie, klinkt het.

"B-Hive is Eggsplore op steroïden", zegt Jurgen Ingels, die in 2015 door Data News nog verkozen werd tot ICT Personality of the Year. "Ons budget zal het komende jaar ongeveer verdrievoudigen. Hoeveel de private partners, die voor het grootste deel van ons budget zorgen, precies zullen vrijmaken, ligt echter nog niet vast."