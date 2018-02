Einde netneutraliteit VS weer stap dichterbij

Wanneer de Federal Communications Commissie vandaag zijn beslissing over de afschaffing van netneutraliteit publiceert, start er een periode van zestig dagen waarin andere partijen ze kunnen aanvechten. Na die twee maanden verdwijnen de regels, die in 2015 onder de vorige president Obama werden ingevoerd, uit de boeken van de telecomwaakhond.

Netneutraliteit gaat ervan uit dat alle internetverkeer op dezelfde manier moet worden behandeld. De beslissing om dat af te schaffen kwam de FCC op veel kritiek te staan, omdat burgers vrezen dat het internet er in de VS nu eentje zal worden met twee snelheden: met of zonder geld. Telecomgiganten in de VS zouden bijvoorbeeld een meerkost kunnen vragen voor sneller internet, of bedrijven als Netflix en YouTube extra kosten aanrekenen om hun content tot bij de gebruikers te krijgen. Het is dan ook niet toevallig dat de regels gesteund werden door Google, Facebook en Twitter, terwijl Amerikaanse telecomreuzen als AT&T, Comcast en Verizon voorstander zijn van de afschaffing. Volgens die laatsten staan de neutraliteitsregels in de weg van vernieuwing.

De beslissing om ze af te schaffen wordt nu gepubliceerd in het Federal Register en iedereen heeft 60 dagen om zijn bezwaren tegen de tekst in te dienen. Een paar dozijn partijen staan ondertussen al klaar met rechtszaken, en de Democratische partij zou ook in het Amerikaanse Congres proberen om de beslissing tegen te houden. In de senaat hebben de Democraten nog maar één extra stem nodig om een wetsvoorstel in die zin door te duwen, maar daarna moeten ze nog door het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen een grote meerderheid hebben. Tot slot kan ook president Donald Trump nog zijn veto stellen.