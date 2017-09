Einde verhaal voor het ultieme luxevoorwerp: de slimme fruitpers

De stijlvolle Juicero-pers, die via wifi verbinding met internet kan maken, kwam in maart vorig jaar op de markt voor 699 dollar. Het apparaat kan alleen speciale design-zakjes met gesnipperde organische groente en fruit persen. Voor het persen moet het apparaat de QR-code op het zakje scannen. Om die zakjes te krijgen, moesten gebruikers een abonnement afsluiten bij Juicero. Elke week kregen ze vijf zakjes thuis bezorgd, van 5 tot 7 dollar per stuk.

Juicero kreeg zonder problemen 120 miljoen dollar van investeerders, waaronder Google, om het apparaat te ontwikkelen.

Al vanaf het begin was er veel kritiek op de pers, het werd gezien als het ultieme luxevoorwerp. Een overdreven geavanceerde oplossing voor een probleem dat geen probleem is, zeiden critici. Al na een paar maanden zakte de prijs naar 399 dollar. Tot overmaat van ramp ontdekte persbureau Bloomberg dat mensen zelf in staat waren, met spierkracht, om sap uit een zakje te drukken. De pers was daar helemaal niet voor nodig.

Nu is de verkoop stilgelegd en kunnen klanten hun geld terugkrijgen. Juicero had in juli al ontslagen en andere maatregelen aangekondigd om het bedrijf van de ondergang te redden, maar dat is niet gelukt.