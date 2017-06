Elektrische auto zet opmars door

Lees ook: Waarom de elektrische auto binnenkort betaalbaar wordt

China, de VS en Europa zijn samen goed voor 90 procent van alle elektrische auto's die wereldwijd verkocht worden. Maar China is de absolute koploper als het op elektrisch transport aankomt: het land was vorig jaar opnieuw de grootste markt voor elektrische auto's met meer dan 40 procent van de wereldwijd verkochte auto's, en telt ook meer dan 200 miljoen elektrische fietsen en 300.000 elektrische bussen.

In sommige landen stijgt het marktaandeel van de elektrische auto bijzonder snel. Noorwegen is wereldwijd koploper met een marktaandeel van 29 procent in 2016, gevolgd door Nederland met 6,4 procent en Zweden met 3,4 procent.

Doorbraak

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat de elektrische auto in het volgende decennium door zal breken bij de grote massa. Tegen 2020 kunnen 9 tot 20 miljoen elektrische auto's op de markt zijn, vijf jaar later zelfs 40 tot 70 miljoen.

Toch is er veel meer nodig om de uitstoot van broeikasgassen voldoende terug te dringen. Uit prognoses van het IEA blijkt dat daarvoor 600 miljoen auto's verkocht moeten zijn tegen 2040. Om die cijfers te halen, is een sterk beleid van de overheid nodig.

Voor iedereen een laadpaal

Steden nemen nu al een leiderschapsrol op, meestal uit bezorgdheid voor de luchtkwaliteit. Zo heeft Parijs het mogelijk gemaakt om elektrische auto's op te laden aan de laadpunten van het autodeelsysteem Autolib'. Amsterdam maakt het mogelijk voor iedereen om een laadpaal te vragen en Londen kwijt de verkeersbelasting weg.

Om de wagens echt te doen doorbreken, is het belangrijk dat ook bedrijfswagens elektrisch worden, zegt het IEA. Als bedrijven en overheden elektrische auto's toevoegen aan hun vloot, doet dat niet alleen de vraag stijgen maar is het ook een belangrijke stap om werknemers en klanten te laten kennismaken met de technologie.

Vier Amerikaanse steden - Los Angeles, Seattle, San Francisco en Portland - voeren een partnerschap aan van meer dan dertig steden om op grote schaal elektrische voertuigen aan te kopen, waaronder politievoertuigen en vuilniswagens. De coalitie wil meer dan 110.000 voertuigen aanschaffen, een enorme boost gezien er in heel 2016 zo'n 160.000 elektrische auto's werden verkocht.

Sneeuwbaleffect

Een duidelijk en ambitieus beleid is van vitaal belang om de groei van elektrische voertuigen in lijn te houden met de klimaatdoelstellingen, de luchtkwaliteit te verbeteren en het transport minder afhankelijk te maken van olie, zegt het IEA. Ondanks indrukwekkende verbeteringen in de kostprijs en energiedichtheid van batterijen, blijven ze het duurste onderdeel.

Financiële steunmaatregelen van de overheid en een belasting op fossiele brandstoffen zijn daarom belangrijke instrumenten om de opmars van elektrische auto's een duwtje in de rug te geven. Op die manier kan een sneeuwbaleffect ontstaan waarbij een grotere verkoop en dalende productiekosten de prijs van batterijen doet dalen. (IPS)