Elektrische bus rijdt 1772 kilometer zonder herlaadbeurt

Het Amerikaanse bedrijf Proterra, gespecialiseerd in de ontwikkeling van elektrische voertuigen, kondigde dinsdag aan dat een van hun elektrische Catalyst E2 Max-bussen de langste afstand ooit heeft afgelegd. De bus deed dat met een batterij van 660kWh en zonder tussentijdse herlaadbeurt. Dat meldt Ars Technica.

De vorige recordhouder was een experimenteel éénzits elektrisch voertuig dat in 2011 iets meer dan 1600 kilometer aflegde op één batterij. Voorstanders hopen dat dit nieuwe record transportbedrijven zal overtuigen om in de toekomst vaker te kiezen voor elektrische voertuigen voor hun vloot.

Een herlaadbeurt voor de 660kWh-batterij neemt nog wel een vol uur in beslag, maar Proterra werkt aan de ontwikkeling van een systeem om die tijd aanzienlijk in te korten.

Voor voertuigen zoals bussen, verhuiswagens of bestelbusjes, die vooral kortere afstanden in en rond steden doen is dit een interessante ontwikkeling, omdat zij dan gewoon op het einde van de werkdag de batterij kunnen herladen.

Ook automobielgroep Daimler en de Chinese bouwer van elektrische bussen BYD hebben onlangs aangekondigd dat ze korte-afstandbestelbusjes ontwikkelen voor koerier UPS. Ook van Cummins en Tesla is bekend dat ze aan elektrische trucks werken.