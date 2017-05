Elektrische Harley-Davidson zal "als straaljager" klinken

Harley-Davidson werkt al enkele jaren aan een elektrische motorfiets, in 2014 presenteerde het een prototype, de LiveWire. Maar hoe die elektrische Harley-Davidson zal klinken, is nog niet bekend.

Ergens in de komende vijf jaar zal de elektrische Harley op de markt komen, kondigt Bill Davidson, achterkleinzoon van oprichter William Davidson, nu aan. En hij lost ook al iets over hoe die zal klinken.

"Via verschillende technologieën" hebben de ingenieurs een nieuw geluid gecreëerd, een geluid dat even uniek is als dat van de traditionele Harley-Davidson, belooft hij.

V-twin-motor

"We hebben onze concurrenten bestudeerd en begrijpen nu wat ze aan het doen zijn", zegt Davidson. "We wilden geen motorfiets die normaal klinkt. We wilden iets dat aansluit bij onze look and sound. Het klinkt echt heel cool. Ik vergelijk het vaak met het geluid van een straaljager."

Voor Harley-Davidson is dat geluid een hele uitdaging. Elektrische motoren produceren in principe geen geluid, terwijl geluid nu net het handelsmerk is van een Harley-Davidson. Het typische geluid van de V-twin-motor is uit de duizend herkenbaar, ook voor niet-motorliefhebbers. Daarom heeft Davidson het over zijn look and sound.

In dezelfde mededeling verwacht Davidson ook dat motorfietsen populairder zullen worden naarmate auto's meer geautomatiseerd worden. De evolutie naar de zelfrijdende auto zal de behoefte om echt te rijden en alles te controleren doen toenemen, verwacht hij. (IPS)