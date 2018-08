Elektrische wagen van Belgisch studenten valt in de prijzen

Elk jaar slaan studenten van de twee onderwijsinstellingen de handen in elkaar voor de bouw van een elektrische wagen. Die neemt elke zomer deel aan een reeks wedstrijden waar ze het opnemen tegen studenten van andere universiteiten en hogescholen.

Na de laatste race van de zomer in Tsjechië wint de Umicore Plus van het Belgische team de prijs voor beste ontwerp. Ook haalt het brons in het onderdeel 'acceleratie'.

De Umicore Pulse is de opvolger van de Umicore Nova die vorig jaar ook al derde werd in een van de races. Dit jaar werd er onder meer eigen koelsysteem ontwikkeld met behulp van AI en 3D-printing. Maar de wagen beschikt ook over een zelf ontwikkelde boordcomputer en andere technologie waarvoor ze nu bekroond worden met een eerste plaats.