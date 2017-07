Elektronische apparaten op vluchten worden in VS strenger gecontroleerd

De TSA stelt dat de maatregel nodig is door een toegenomen bedreiging voor de veiligheid in de luchtvaart. Passagiers moeten hun elektronische apparaten voortaan onbedekt in een bak leggen, die door een röntgenapparaat wordt gehaald. Die stelt veiligheidspersoneel in staat duidelijke röntgenbeelden van de apparaten te krijgen. Wie vandaag vliegt in Europa of de VS moest in de meeste gevallen al de laptop of tablet uit de tas halen en onbedekt door de scanner sturen.

De nieuwe testen zouden op tien luchthavens inmiddels zijn uitgetest en worden in de komende periode uitgebreid naar alle Amerikaanse luchthavens voor zowel binnenlandse als internationale vluchten.

