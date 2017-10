Elmos bundelt krachten met softwarebedrijf uit Lier

Peopleware telt 42 medewerkers en ontwikkelt cloud- en websoftware en mobiele toepassingen. Voor het bedrijf uit Lier creëert de participatie een groter draagvlak voor haar software-expertise."We ontwikkelen al jarenlang unieke software op maat van onze klanten. Met deze samenwerking gaan we onze expertise op nog grotere schaal kunnen toepassen", zegt Werner Valgaeren, gedelegeerd bestuurder van PeopleWare.

Voor Elmos, dat de laatste vijf jaar een gemiddelde groei van 14 procent per jaar geboekt heeft, past deze investering in haar verdere groeistrategie. Het Mechelse ICT-dienstenbedrijf kan hierdoor ook beter tegemoet komen aan de stijgende vraag van haar klanten naar gespecialiseerde IT-profielen. "We willen participeren in sterke ondernemingen met een complementaire dienstverlening om zo grotere opdrachten binnen te halen en onze groei te versnellen. Daarenboven zal de expertise van PeopleWare ook beschikbaar zijn voor onze consultants ," vertelt Liesbeth Debruyn.