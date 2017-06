Elon Musk begonnen aan tunnelsysteem

Eerder dit jaar kondigde Musk met The Boring Company zijn ambitieuze plan aan om een hi-tech ondergronds tunnelsysteem aan te leggen waarmee auto's razendsnel naar een andere plek in een stad kunnen worden vervoerd. Musk was vorige maand nog in gesprek met Los Angeles over een vergunning maar heeft die klaarblijkelijk nu al in orde.

Het is de bedoeling dat de tunnels leiden tot minder files. Auto's kunnen straks op een speciaal platform parkeren in de straat waarna deze met een lift in de grond verdwijnt. Het platform schiet daarna met een snelheid tot 200 kilometer per uur naar een andere locatie.