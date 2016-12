Elon Musk belooft veel snellere Superchargers

Als er in 2016 een man was die het technieuws domineerde, dan was het wel Elon Musk. Met SpaceX forceerde hij een doorbraak door de Falcon 9-raket terug op aarde te laten landen, wat er in de toekomst voor zorgt dat ruimtevaart een stuk goedkoper wordt. Hij liet weten hoe hij Mars wil koloniseren. En met zijn fabrikant van elektrische auto's Tesla nam hij zonnepanelenfabrikant SolarCity over om nog meer gebruik te kunnen maken van hernieuwbare energie.

Musk kondigde de betaalbare Tesla de Model 3 aan en de Model X kwam op de markt. Ondertussen kregen klanten een flinke software-update waardoor hun wagen opeens een stuk sneller werd en over veel zelfrijdende functies beschikte. Iets dat in de toekomst alleen nog verder zal uitbreiden.

Maar het jaar is nog niet voorbij.

Op Twitter vroeg Fred Lambert, journalist bij electrek.co, of er binnenkort zonnepanelen bij de oplaadstations van Tesla komen. Musk antwoordde dat dit bij sommige oplaadstations al het geval is, maar dat er meer zullen volgen. De fabrikant wil dit pas breder in gaan zetten wanneer de volgende generatie van Superchargers en Powerpacks (de batterij voor opslag van energie) klaar zijn, zodat het echt kan renderen.

@FredericLambert A mere 350 kW ... what are you referring to, a children's toy? -- Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2016

Lambert vroeg vervolgens wat de inhoud van Supercharger V3 zal zijn. De huidige generatie Superchargers beschikken over een vermogen van 120 kW, waarmee een Tesla in 40 minuten tot 80 procent opgeladen kan worden. Lambert dacht aan 350 kW, maar volgens Musk is dat alleen goed voor kinderspeelgoed.

Onlangs maakten vijf grote autofabrikanten nog bekend aan een Europees netwerk voor elektrische laadpalen te werken. Die zouden in 2020 moeten werken met een capaciteit van 350 kW. De nieuwe laadpalen van Tesla zouden deze dus moeten overtreffen en de laadtijd mogelijk zelfs terugbrengen tot onder de 15 minuten.

De huidige generatie Tesla's zouden deze capaciteit niet aankunnen, maar het gerucht gaat dat de Model 3, die nu gemaakt wordt, hier wel op gebouwd is. Als de laadtijd beperkt wordt heeft een brandstofwagen nog minder voordelen tegenover elektrische auto's.

Wanneer Tesla de Superchargers van zonnepanelen gaat voorzien en het vermogen omhoog zal gaan is nog niet duidelijk. Musk laat op Twitter vaker iets los over de plannen van het bedrijf, maar vermeld hier meestal geen specifieke datum bij.