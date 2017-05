Elon Musk machtigste techfiguur volgens Time

Volgens Time heeft Elon Musk "een bovenmenselijke gedrevenheid dat geleid heeft tot spectaculaire resultaten". Elon Musk is de oprichter van tot de verbeelding sprekende ondernemingen zoals SpaceX, een bedrijf voor ruimtetransport, en Tesla, dat elektrische auto's verkoopt. Musk haalt ook regelmatig de pers met ideeën zoals de hyperloop. Op plaats twee en drie staan respectievelijk ook nog Jeff Bezos, de CEO van Amazon, en Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook. In totaal bestaat de lijst uit twintig bekende of minder bekende mannen en vrouwen.

Opvallend is dat Applebaas Tim Cook slechts op de vierde plaats staat. Dit ondanks dat Apple een van de meest waardevolle merken ter wereld is. Google-CEO Sundar Pichai sluit de top vijf af.